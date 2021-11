Vittoria netta per l’Ilario Ormezzano Sai SPB tra le mura casalinghe del Palapajetta

Bella vittoria per l’Ilario Ormezzano Sai SPB, che porta a casa i tre punti in palio nella sfida con la formazione di Chieri. I ragazzi sono stati bravi a chiudere la partita perché la partita non è stata facile come sembra dai risultati dei parziali.

“Una buona partita condotta e gestita piuttosto serenamente - dice Federico Barazzotto, direttore sportivo della prima squadra -. Nel complesso il giudizio è positivo, siamo sulla strada giusta e dobbiamo continuare a guardare alle prossime partite. Cerchiamo di prendere questa vittoria fuori casa che quest’anno manca ancora, è importante continuare a giocare per prendere il ritmo gara e pian piano sta venendo fuori la nostra identità di squadra.” Nota di merito per lo schiacciatore Fabio Mazzoli, classe 2005, convocato per la prima partita in Serie C; giusto riconoscimento per un ragazzo delle giovanili che ha dimostrato e continua a dimostrare tanto in campo.

Ilario Ormezzano Sai SPB - Nuncas Polisport Chieri 3-0

Parziali: 25-15; 25-22; 25-22

SPB: Bagnasco 3, Bertoni 1, Gallo 7, Guala 5, Marchiodi 3, Rastello 0, Ricino 4, Scardellato 19, Silvestrini 6. Libero Vicario. NE: Brusasca, Mazzoli.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del Campionato di Serie C con tutti gli impegni della nostra Ilario Ormezzano Sai SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/35598/1