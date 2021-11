Tennis tavolo..Splendor Unipol Sai convince a Vercelli

Secondo successo consecutivo per la formazione Cossatese dello Splendor Unipol Sai..che si impone per 5 a 1 nella trasferta a Vercelli contro la Cash Register nel girone A del campionato regionale di D2..portandosi a 4 punti in classifica.

Inizio combattuto che vede le due squadre aggiudicarsi i primi due punti in palio..poi però Unipol Sai allunga con le vittorie di Trevisan e Pegoraro e si aggiudica l' incontro con il punto conquistato da Casanova Borca Luca.