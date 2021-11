Non basta il miglior Teens della stagione, Collegno espugna il Forum 88-75

Il miglior Teens della stagione per atteggiamento, energia e concentrazione non basta per strappare i due punti alla corazzata Collegno, che espugna con pieno merito il Forum 88-75. Biella in campo con Ouro Bagna, Alberto, Maffeo, Vercellino e Ndzie. Nonostante l'assenza del play titolare Dotti (oltre che di Cena e Cerri), lo Zeta Esse Ti tiene botta nel primo tempo, non facendosi intimorire dal super inizio degli ospiti (6-12 a metà periodo). Vercellino e Alberto segnano i canestri che regalano al Teens il massimo vantaggio sul 35-32 nel secondo quarto, merito anche di una grande difesa (Ouro Bagna e capitan Maffeo su tutti). Appena Biella alza le mani dal manubrio Collegno ne approfitta e in un amen vola a +11 sul 44-55, trascinata dall'ex Borgialli (mvp con 19 punti e 10 rimbalzi) e dalle invenzioni del play De Bartolomeo. Ma la squadra di coach Cardano non molla e mostra il suo miglior volto restando aggrappata al match con le unghie e con i denti fino al 71-77 a 5' dalla fine. Poi finiscono le energie e nel finale gli ospiti approfittano di tutti gli errori di un Teens che esce comunque tra gli applausi dei propri tifosi.

I migliori per la squadra di casa sono Gregorio Alberto (20 punti e 4 rimbalzi) e Alberto Vercellino‎ (17).

Domenica prossima trasferta sul campo di Chieri (palla a due alle 18.30) con l'obiettivo di ritrovare il successo dopo due ko consecutivi.

Tabellino

Teens Basket Biella ZetaEsseTi - Collegno 75-88 (15-19, 40-44, 62-71).

Biella. Guelpa 1, Squizzato 9, Caroli 10, Alberto 20, Cena ne, Perino 4, Ndzie, Vercellino 17, Ouro Bagna 8, Brusasca ne, Angelino,. Allenatore: Marco Cardano.

Collegno. Corgnati 2, De Bartolomeo 21, Borgialli 19, Tuninetto 10, Trovato 14, Poom 2, Villata 3, Framarin 2, Mortarino 11, Perotti 4, Utieyn, . Allenatore: Marco Spanu.