La ASD Piemonte Ginnastica a Chatillon in preparazione per “Winter Edition” 2021 a Rimini, FOTO

La ASD Piemonte Ginnastica sabato 13 novembre ha partecipato, a Chatillon, al controllo tecnico regionale per Coppa Italia di ginnastica ritmica, in vista delle fasi nazionali FGI di Ginnastica in Festa “Winter Edition” 2021 a Rimini. A verificare il lavoro delle tecniche Francesca Boggio, Giada Pomini, Veronica Pregnolato e della coreografa Filomena De Lucia erano presenti la direttrice Tecnica e giudice Regionale della Ginnastica per Tutti ed il consigliere regionale responsabile del settore.

Per le ragazze di Donatella Eterno un ritorno in pedana dopo la pausa estiva. Buona la composizione, grintosa, sostenuta da una musica energica; ancora da ripulire il sincronismo nell’esecuzione. Giulia Gavazzi, Alice Marcone, Rebecca Pulze, Giulia Saramin, Elisa Tricarichi Perruccio e Giulia Tricarichi Perruccio, ginnaste Junior e Senior, studentesse nei Licei cittadini, hanno affrontato con determinazione ed entusiasmo la pedana, pronte per le prossime competizioni della stagione. La tecnica Boggio, giudice regionale, ha partecipato anche al tavolo giudicante nella competizione Silver di domenica 14.

“Finalmente si intravede la normalità, anche per la presenza di una piccola rappresentanza di pubblico in palestra – dice la Direttrice Tecnica D. Eterno – La nostra attività, presente in FGI nei settori promozionali e Silver LA, LB e LC, nonché negli enti di promozione sportiva, sta riprendendo alla grande, in nuovi spazi di allenamento, sostenuta dalla determinazione dello staff tecnico e del consiglio direttivo. Dobbiamo ricostruire il vivaio ma le bambine stanno arrivando: a tutte daremo lo spazio e le competenze per praticare la ritmica adeguata alle loro capacità”.