Giovedì 11 novembre Tennis Tavolo Vigliano è scesa in campo al Comunale di Vigliano contro il TT Romagnano B; pronti via gli atleti si trovano sotto 3 a 1; qui cambia la partita: grazie a una strepitosa tripletta di capitan Boggiani e al punto a testa di Mister Panaite e di Gritti riesce a vincere l'incontro per 5 a 4. Rimane a secco Bortolotto, per gli avversari sono scesi in campo gli amici Cesario, Valentini e Palmieri.