Basket: nel derby degli affetti Carrea batte Biella ma la squadra lotta e diverte. La vittoria e i punti arriveranno, FOTO

Non può piovere per sempre, la citazione è per la squadra e i tifosi di Biella per quella che suona come l’ennesima sconfitta ma che in realtà giunge al termine di una partita in cui Biella ha messo in campo grinta e voglia perdendo nel finale dell’ultima frazione in cui si è accesso Langston che ha punito oltremisura la difesa di Biella prima di uscire per falli. La classifica recita ancora zero punti per la squadra laniera ma le prestazioni crescono partita dopo partita e probabilmente bisognerà attendere poco per gustare i primi successi.

Biella non era partita male e sia nel primo e nel secondo quarto ha messo sotto a livello agosnistico una squadra quella di Treviglio in cui militavano tanti ex biellesi come Miaschi, che giocatore, D’Almeyda, solita aggressività e Venuto che si avvale dell’esperienza di due colonne come Reati e Sacchetti. Il vantaggio di un punto a metà partita diventava anche più consistente nel terzo, quando, due triple una di Hasbrouck e una ignorante di Bertetti, da centro campo, davano il massimo vantaggio per Biella sul 59 a 53. Ma qui la squadra di Zanchi aveva il demerito di non aumentare il vantaggio come avrebbe potuto e sprecando alcuni facili palloni. Dopo l’ultimo step Potts Rodriguez e Miaschi, ma soprattutto Langston aumentavano i giri, mentre Biella si perdeva sia in attacco che in difesa e così Treviglio la portava a casa (69 – 78).

Parole al miele di Carrea per la sua ex quadra “Biella è in percorso positivo gli manca solo un po’ di energia nel finale per il gioco dispendioso che fa e sono sicuro che in futuro farà bene ci sono ancora tante partite”.