Un Sociale tutto esaurito per TEDxBiella

L'evento, in programma il 13 novembre al Teatro Sociale Villani di Biella, ha portato a livello locale la formula dei “TED talk”: interventi brevi che focalizzano un argomento specifico con l’obiettivo di diffondere cultura in modo capillare e facilmente accessibile. Organizzato dal Gruppo Giovani Imprenditori dell’Unione Industriale Biellese, co-organizzato da BiBox ArtSpace e dai volontari Matteo Lusiani, Letizia Susta e Lodovica Battistella, con il patrocinio del Comune di Biella, TEDxBiella ha registrato il tutto esaurito in presenza. Chi non ha potuto partecipare dal vivo ha comunque potuto seguire l'evento in diretta streaming sulla pagina Facebook TEDxBiella.

Sono stati 6 protagonisti i protagonisti: Emiliano Toso Musicista e compositore a 432Hz, Irene Dionisio Regista e artista visiva, Alice Pistono Editrice e divulgatrice scientifica, Nicoletta Carbotti Architetta e designer, Daniele Basso Artista e Martina Liverani Giornalista e scrittrice specializzata in cucina e alimentazione. E