"Ipertensione arteriosa. Invecchiamento del rene" il nuovo tema al Caffè del Benessere

Nuovo appuntamento giovedì 18 novembre, dalle 15 alle 17, con il Caffè del Benessere a Cossila, presso il salone della Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato in via Santuario d'Oropa 75, sopra al bar San Grato. Necessario green pass, mascherina e distanziamento.

Relatore il dr. Mauro Ilario Berto, Nefrologo già Direttore della Nefrologia di Biella e Presidente della Sezione Biellese di AIDO, che terrà una relazione su "Ipertensione arteriosa. Invecchiamento del rene", tema importante in quanto l’ipertensione arteriosa rappresenta il principale fattore di rischio cardiovascolare nell’anziano, in considerazione della sua crescente prevalenza con l’aumentare dell’età e delle previsioni di aumentata incidenza, nei prossimi anni, conseguente all’invecchiamento della popolazione, ed è probabilmente l’unico a mantenere il suo potenziale di rischio anche nelle classi di età più avanzate della popolazione che può raggiungere anche il 70 % nelle persone con piu di 70 anni. Per questo motivo conoscere i sintomi e le cause risultano di fondamentale importanza per attuare una efficace prevenzione.

I Caffè del Benessere sono organizzati dall'Associazione ANZITUTTO che si avvale della fattiva collaborazione di Società Operaia di Mutuo Soccorso di Cossila San Grato, Bar San Grato, Associazione Soggiorno Anziani Favaro, Auser Biella, Fondazione Biblioteca Biomedica Biellese 3Bi, CTV - Centro Territoriale Volontariato Vercelli Biella.

Al termine della relazione, dopo eventuale discussione col pubblico, il tradizionale Caffè o bevanda.