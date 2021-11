“Com’eri vestita?”, Borriana sempre contro la violenza sulle donne

Il 21 novembre alle 10.30 a Borriana sarà ufficialmente aperta “Com’eri vestita?”, una mostra per l'eliminazione della violenza contro le donne e contro gli stereotipi che colpevolizzano le vittime di stupro, promossa dal Comune di Borriana in collaborazione con l'Assessorato alle pari opportunità della città di Cossato.

La mostra, nata da un progetto dell’Università del Kansas (USA), è stata portata in Italia nel 2018 dall’associazione milanese Libere Sinergie, che l’ha adattata al contesto socio culturale del nostro paese. Da luglio 2020, la mostra viene presa in carico da Amnesty International Italia.

Si tratta dell’esposizione di abiti che rappresentano la riproduzione fedele di quelli indossati dalle vittime di violenza, affiancati, nell’edizione biellese curata dall’assessore cossatese Sonia Borin e dalla professoressa Sonia Benna, da fotografie realizzate dal Gruppo Foto.art di Cossato. La mostra chiuderà domenica 28 novembre alle 12.

L'Amministrazione comunale intende sensibilizzare la popolazione sul tema della violenza contro le donne e in particolare sottolineare la diffusione di stereotipi, come quello sull'abbigliamento, che colpevolizzano le vittime di stupro e sminuiscono la gravità dell'atto violento. Durante la mostra sarà possibile firmare l'appello di Amnesty International #iolochiedo, per la modifica dell'articolo 609-bis del codice penale, affinché qualsiasi atto sessuale non consensuale sia punibile, e non solo quelli basati sull’uso della violenza, della forza o della minaccia di uso della forza.

"Ringrazio i miei consiglieri Silvia Pezzana, Silvia Domeneghetti, Federica Rosa e Stefano Pedrazzo - dichiara il sindaco Francesca Guerriero - per aver ideato e sviluppato questo importante progetto e tutte le realtà associative coinvolte in questa importante campagna di sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Grazie anche a Rachele Saramin, giovane artista borrianese, che ha progettato e realizzato un disegno a tema sulla nostra Panchina Rossa. Un sentito ringraziamento alla Città di Cossato, Assessorato Pari Opportunità Sonia Borin, per aver portato questa mostra nel territorio Biellese e per aver colto il nostro interesse per ospitarla a Borriana ed essere testimoni attivi di questo importante cambiamento che sta avvenendo e deve continuare nei confronti della tutela della donna".

Sabato 27 novembre, nel Giardino S. Francesco d’Assisi (in Via Durando Nelson angolo Via P.G. Frassati), sarà inoltre inaugurata una panchina rossa, simbolo dell'impegno nella lotta contro la violenza sulle donne.

Una targhetta, che riporta in più lingue il numero del centro antiviolenza locale e nazionale, intende essere invece un primo aiuto concreto verso le vittime. La cerimonia di inaugurazione si terrà alle 15 e vedrà l’intervento delle associazioni biellesi attive nella prevenzione e nel contrasto della violenza di genere - Non Sei Sola, Paviol, Underground – insieme a VocidiDONNE, che si occupa di temi sociali e culturali con una prospettiva di genere, e Women at Work, che promuove l’imprenditoria femminile supportando le donne imprenditrici nel loro percorso professionali.

Questi gli orari della mostra che si terrà nella Sala Consiliare in Piazza Mazzini. Per l’accesso è richiesto il Green Pass.

Per informazioni ed eventuali visite di gruppi di persone interessate, è possibile prendere contatti con il Vicesindaco Silvia Pezzana 3384145191, per accordarsi per visite anche in orari diversi.

Domenica 21 (inaugurazione) dalle 10.30 alle 12.00 e dalle 15.00 alle 17.00

Lunedì 22, Martedì 23 e Mercoledì 24 dalle 15.00 alle 17.00

Giovedì 25 e venerdì 26 dalle 20.30 alle 22.00

Sabato 27 dalle 16.00 alle 18.00

Domenica 28 dalle 10.30 alle 12.00 (chiusura)