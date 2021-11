Chiavazza: serata bagna cauda al teatro con la regia del Comitato del Carnevale, FOTO

Sono state un centinaio le persone che venerdì 13 novembre hanno partecipato alla serata a tema bagna cauda organizzata al teatro parrocchiale di Chiavazza dal Comitato del Carnevale.

<Si ha voglia di tornare alla normalità - spiega Franco Caucino del Comitato Carnevale - e ci siamo messi d'impegno. Dobbiamo ringraziare anche tanti volontari, oltre agli Alpini, che ci hanno aiutato a far sì che l'evento riuscisse al meglio. Anche tante donne. Purtroppo siamo rimasti in pochi e anzi, se qualcuno vuole venire lo accettiamo molto volentieri, soprattutto giovani. E' importante per portare avanti la tradizione>.

La serata è stata organizzata nel pieno rispetto delle norme Covid: <All'ingresso abbiamo controllato tutti - conclude Caucino - e chi era sprovvisto di Green Pass lo abbiamo rimandato a casa. Finalmente possiamo tornare un po' a vivere, se non rispettiamo la legge non va bene>.