“Dalla tua anima, nasce ogni forma di guarigione…”

Louise Hay è autrice di molti best seller di livello internazionale, ma ciò che a lei sta più a cuore è lo sviluppo personale di tutti coloro che vogliono vivere nel pieno delle proprie possibilità emotive e creative. Lei insegna una FILOSOFIA DI VITA utile a gestire nel migliore dei modi la nostra vita di tutti i giorni, a fare tesoro di ciò che siamo e di ciò che possediamo come bagaglio culturale, emotivo e sociale, dentro di noi.

Attraverso questo saggio, tenta di invitarci a creare e ricreare il nostro mondo interiore, ricco di potere ed energia già pronti per essere utilizzati; è come avere una miniera in cui attingere qualsiasi cosa ci serva e non sapere come ottenerla, come sfruttarla. Ecco i suoi consigli per giungere rapidamente a risultati tangibili ed eclatanti: segui la tua voce interiore; attento a scegliere con cura i tuoi pensieri, essi possono determinare la tua realtà; usa il dubbio come un alleato, in grado di indurti a riflettere e cercare nuove alternative a vecchi schemi mentali, da buttare subito nel cestino dei ricordi; elimina i blocchi mentali che ti limitano, attraverso mantra e pensiero positivo; esprimi sempre i tuoi sentimenti, sfoga rabbia, malesseri e risentimento, ricordando che tutto ciò che trattieni dentro di te, sfocia in disturbi psicosomatici deleteri; il perdono e la gratitudine sono le chiavi per aprire molte porte umane e spirituali, cerca di inserirle nelle occasioni più dolorose della tua vita; impara ad amarti, apprezzati nei piccoli gesti, prenditi cura di te e sostieniti anche nei lati negativi che trasformerai in punti di forza; guarisci le ferite del passato, visualizzando un potente futuro, in grado di sostituire ogni pericolo o difficoltà tu abbia affrontato…ora appartiene a tempi inesistenti; coltiva la tua creatività, è un potente analgesico contro le avversità e ti fa acquisire fiducia in te stesso e l’autostima tanto agognata; espandi i tuoi orizzonti e allineati all’energia universale per raggiungere ciò che ci eleva; considera i problemi come opportunità per crescere; lascia andare CHI ti ha fatto del male e liberati dalle dipendenze; ma soprattutto concentrati sul fatto che … tutto sia possibile attraverso l’amore incondizionato.

Louise conclude così la prefazione al suo libro: “E’ importante sapere che il potere che cerchi all’esterno si trova già dentro di te ed è subito disponibile per condurti su piani dell’esistenza nuovi e determinanti”.

INVITO ALLA LETTURA. Trova uno spazio durante la tua giornata, per poter mettere in pratica le tante tecniche consigliate dalla scrittrice, in particolare quelle relative alla dedizione per l’arte della scrittura creativa, ottimo modo per sfogare disturbi e disagi. L. Hay, Il potere è dentro di te, Nuova edizione.

CONSIGLIATO A CHI: vuole trovare una via d’uscita ai propri problemi attraverso un metodo attivo di lavoro quotidiano per migliorare se stesso in ogni ambito emotivo.