Tiramani: "Furto a Loro Piana, evitare bis a sede Borgosesia, Lamorgese intervenga"

"Gravissimo e inquietante l'assalto da manuale avvenuto nella notte tra l’11 e il 12 novembre scorso ai danni di Loro Piana di Sillavengo, nel novarese. Muro di recinzione sfondato con un furgone. Capi di abbigliamento in lana e cashmere rubati per un valore di diverse decine di migliaia di euro. Fuga dei ladri e lancio sulla carreggiata di estintore e chiodi a tre punte che hanno squarciato le gomme delle pattuglie di carabinieri e polizia stradale all'inseguimento. Roba da film, invece è realtà. Realtà che, per le violente modalità di esecuzione, ha generato tra i cittadini allarme sociale e un profondo senso di insicurezza, tanto più in una zona ricca di imprese manifatturiere all'interno delle quali sono custoditi beni da diversi milioni di euro. Penso in particolare a Borgosesia, dove ha sede proprio Loro Piana. Ho presentato dunque un'interrogazione al Ministro dell'Interno per sollecitare iniziative concrete con cui rintracciare nel più breve tempo possibile autori e responsabili di quanto avvenuto e per evitare che nuovi casi come questo possano ripetersi nella nostra città".