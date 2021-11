Non è in pericolo di vita l'operaio schiacciato da un macchinario a S. Giacomo di Masserano

All’interno di un’azienda operante nella zona industriale di san Giacomo di Masserano, nel tardo pomeriggio di ieri, sabato 13 novembre, mentre lavorava ad una pressa, forse a causa di un’errata manovra, un dipendente cinquantacinquenne residente nel vercellese è rimasto colpito da una parte del un macchinario in movimento.

A seguito del trauma riportato, il malcapitato è stato soccorso dal personale del 118 e trasportato all’ospedale di Ponderano dove si trova ricoverato, non in pericolo di vita, per le lesioni riportate.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Stazione di Masserano ed i funzionari dello Spresal, che stanno ricostruendo l’episodio.