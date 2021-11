Furti in collina: il "Si" di Biella al controllo di vicinato

La prima presa di posizione è stata presa da Pollone (leggi qui). Adesso anche Biella si fa avanti. Non ha dubbi il vice sindaco Giacomo Moscarola: "Il Comune aderirà immediatamente alla proposta emersa dal Comitato Ordine e Sicurezza riguardo l’adozione di un protocollo per il controllo di vicinato da adottarsi per una maggiore sinergia tra cittadini e forze dell’ordine riguardo i furti in abitazione".

Il riferimento del vice sindaco va ai recenti fatti di cronaca che hanno interessato anche alcune zone del capoluogo (leggi qui): "In questi giorni nelle zone collinari come Vandorno e Pollone, si sono verificati alcuni episodi di furti. Non appena giungerà dalla Prefettura la circolare, mi adopererò per partire immediatamente in questa iniziativa che la legge consente".