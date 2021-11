URSIS B.dei Protectors LE MC a Montecatini per onorare Riccardo Francesco Ravalli VIDEO e FOTO

URSIS B.dei Protectors LE MC in moto a Montecatini per onorare Riccardo Francesco Ravalli VIDEO e FOTO

Gli URSIS B.dei Protectors LE MC Italy in moto, Sabato 13 Novembre, Biella - Montecatini TermeMontecatini Terme - Biella (A/R in un giorno) per onorare Riccardo Francesco Ravalli e il suo ClubRoad Skulls LE MC Italy.

"Il Chapter URSIS B. di Biella dei Protectors LE MC Italy, è vicino al dolore dei Road Skulls LE MC Italy, per la perdita del loro fratello Riccardo F. Favalli. Sabato ogni membro di un Chapter, di un Club, è stato portatore di un suo senso dell'onore".

Mirko Busetta, Presidente del motociclista deceduto, Francesco Riccardo Ravalli, appartenenti ai Road Skulls, un Club di appartenenti alle Forze Armate e alle Forze dell'Ordine, ha ricevuto un ricordo dagli URSIS B. dei Protectors LE MC Italy.