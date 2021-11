A Pralungo sbarca la giostra della creatività, laboratori volti a stimolare la creatività dei giovanissimi

La giostra della creatività sbarca a Pralungo. L'associazione Genitori e Giovani del paese ha proposto laboratori per i bambini dalla prima elementare alla prima media, nei giorni di martedì e di venerdì, dalle 14 alle 16, in oratorio. Un'iniziativa condivisa insieme alla Fondazione CR di Biella.

“Questa idea nasce per creare aggregazione tra i giovanissimi e per stimolare la loro creatività – spiegano gli organizzatori - L'offerta dei corsi spazia in questi ambiti: cucina, cartapesta, musica, teatro, natura e sport. L'Associazione G&G, da sempre a fianco delle famiglie, spera di poter essere di aiuto con la giostra della creatività, offrendo una vasta scelta di attività artistiche, manuali, sportive e a contatto con la natura. Per informazioni si può mandare una mail ha genitoriegiovani@gmail.com”.