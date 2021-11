Andiamo a parlare del servizio autonoleggio con autista partendo dai vantaggi che dà rispetto a un servizio di taxi e cioè l'assenza il tassametro a bordo nel senso che il prezzo è già definito quando si va a prenotare e non cambierà nemmeno se ci sono variabili imprevisti o traffico.

Quindi l’ autonoleggio conducente è quel servizio grazie al quale una persona viene presa a destinazione, portata in sicurezza e in tranquillità ovunque lei voglia e come dicevamo ci sono tanti vantaggi ed è bene saperli per tutti quelle persone che non hanno mai sentito parlare.

Uno dei principali e dei più apprezzati è sicuramente il rispetto degli orari e la puntualità e quindi nel caso in cui anche l'aereo il treno dovesse ritardare, l'autista almeno fino a un'ora aspetterà senza nessun costo aggiuntivo.

Sarà anche facile incontrarsi perché in sede di prenotazione sarà consigliabile andare a inserire il numero di volo in quanto in questo modo il conducente potrà monitorare la situazione in cui ti trovi senza nemmeno doverti chiamare e. se ti informerai con questo servizio che è aperto 24 ore su 24 7 giorni su 7 .ti accorgerai anche di questo.

Altro vantaggio da questo punto di vista è l'aspetto economico perché come dicevamo prima non c'è il tassametro e inoltre tutti i prezzi e le corse sono fissi e non ci sarà nessuna variazione inaspettata, che ti farebbe rimanere male nel senso che quando vai a prenotare dovresti pagare l'importo dovuto e anche se ci sarà traffico ritardi o altri problemi il prezzo non sarà influenzato.

Altra cosa importante è che il prezzo non è legato al tipo di auto che va a scegliere e nemmeno al numero di passeggeri e quindi se si è in gruppo il prezzo sarà veramente molto conveniente

Altri vantaggi dell'autonoleggio con conducente

L’ autonoleggio con conducente porta altri vantaggi come per esempio il fatto di avere possibilità di relazionarsi con autisti che non solo sono forniti di licenza e di certificazioni ma conoscono anche spesso molte lingue in modo da offrire un servizio preciso ai clienti stranieri e altre peculiarità sono la loro eleganza nel trasporto in quanto vestono abiti eleganti, guidano auto di classe come Mercedes o Audi inoltre il territorio lo conoscono bene in quanto si improvvisano spesso come delle ottime guide turistiche.

Quindi nel momento in cui andrai a fare la prenotazione dovrai semplicemente inserire i tuoi dati precisi il giorno della partenza, l'orario e il luogo e, una volta che avrai confermato tutto e dopo aver pagato, puoi stare tranquillo perché il trasporto è garantito e non è una cosa scontata, anche se lo sembra, perché spesso succede di affidarsi a persone abusive e quindi sbagliate oppure si spera di avere un taxi chiamato all'ultimo e che sia puntuale ma non sempre è così.

Infine un'altra cosa da rilevare è che spesso la prenotazione è flessibile e che si può fare la cancellazione fino a 24 ore prima dell'orario di partenza, ma l’ importante è compilare tutti i moduli