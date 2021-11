Stato di famiglia, anagrafico di matrimonio, di residenza e di nascita, tra i certificati che da domani saranno online

Da domani, 15 novembre, al via l'anagrafe online. I cittadini potranno ottenere i certificati anagrafici solo con un click, in materia autonoma e gratuita, accedendo alla piattaforma 'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente' (www.anagrafenazionale.interno.it o www.anagrafenazionale.gov.it)

Si legge in un comunicato del ministero per l'Innovazione tecnologica e la Transizione digitale, dal ministero dell'Interno e da Sogei, che i cittadini potranno scaricare 14 certificati per proprio conto o per un componente della propria famiglia, senza bisogno di recarsi allo sportello: Anagrafico di nascita, Anagrafico di matrimonio, di Cittadinanza, di Esistenza in vita, di Residenza, di Residenza Aire, di Stato civile, di Stato di famiglia, di Residenza in convivenza, di Stato di famiglia Aire, di Stato di famiglia con rapporti di parentela, di Stato Libero, Anagrafico di Unione Civile, di Contratto di Convivenza. E non si pagherà il bollo per nessun documento.

Potranno essere rilasciati anche in forma contestuale (ad esempio cittadinanza, esistenza in vita e residenza potranno essere richiesti in un unico certificato). Al portale si accede con la propria identità digitale (Spid, Carta d'Identità Elettronica o Cns, la Carta nazionale dei servizi) e se la richiesta è per un familiare verrà mostrato l'elenco dei componenti della famiglia per cui è possibile richiedere un certificato. Il servizio, inoltre, consente la visione dell'anteprima del documento per verificare la correttezza dei dati e di poterlo scaricare in formato .pdf o riceverlo via mail.

La banca dati dell'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente al momento raccoglie i dati del 98% della popolazione italiana con 7808 comuni già subentrati e i restanti in via di subentro. Lo specifica la nota dei ministeri dell'Interno e dell'Innovazione e di Sogei, nella quale si legge come siano inclusi nella piattaforma anche i 5,7 milioni di persone dell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (Aire). Complessivamente sono coinvolti oltre 59 milioni di residenti in Italia e l'anagrafe online sarà ultimata nel corso dell'anno. Sul portale, inoltre, è possibile monitorare l'avanzamento del processo di adesione da parte dei Comuni italiani. Ai primi certificati scaricabili online se ne potranno aggiungere facilmente altri senza modifiche al quadro normativo e nei prossimi mesi saranno implementati ulteriori servizi per il cittadino, come le procedure per effettuare il cambio di residenza.