Seab: PD Cossato, Italia Viva e Revello Controcorrente Cossato chiedono convoca urgente del consiglio a Moggio

"Ormai sono note a tutti le vicende delle ultime settimane relative al recupero degli insoluti TARIP di Cossato ricaricati di centinaia di euro di spese legali", scrivono in una nota i gruppi PD Cossato, Italia Viva e Revello Controcorrente Cossato, che continuano: "Lo ribadiamo, i furbi devono pagare, ma i cittadini incolpevoli che non hanno mai ricevuto la bolletta o non ce la fanno a pagare per colpa della crisi vanno tutelati".

Per questo motivo chiedono la modifica del regolamento Tarip come ha fatto Gaglianico appena qualche giorno fa (leggi qui): "Riteniamo che sia necessario modificare il regolamento comunale per la TARIP in modo che ci siano paletti e modalità chiare e non oppressive per la riscossione degli insoluti, e per mettere nero su bianco che l'Amministrazione Comunale debba essere consultata prima di procedere da parte della Società con modalità di riscossione coattiva, pur restando sempre nell'ambito della normativa vigente, e per questo chiediamo una convocazione urgente del consiglio comunale. C'è molto di cui discutere, molto da approfondire".