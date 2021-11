Bollette Seab shock, Rossetto: “Escludo una sperimetazione di recupero crediti a Cossato”

“Ci fa piacere che Seab stia revisionando verso il basso le richieste di pagamento degli insoluti partita da Cossato, perchè questa modalità di recupero, sperimentata sulle carni vive di circa 150 cittadini di Cossato, è fuori luogo”.

Questa la dichiarazione resa a Newsbiella.it da parte del sindaco di Cossato, Enrico Moggio, a commento della decisione di Seab di revisionare le bollette di insoluti di Cossato, che, nelle ultime settimane, stanno tenendo banco sulla stampa locale per la sproporzione delle spese legali rispetto all'importo effettivo di tassa rifiuti dovuto.

Il presidente Seab Luca Rossetto, a nome di tutto il consiglio di amministrazione, esclude categoricamente una “sperimentazione” su Cossato collegata al fatto che l'amministrazione del paese non abbia accettato il passaggio da TARIP a TARI, ritenuto necessario da Seab per il salvataggio della società.

“Sono dispiaciuto e sorpreso di questa situazione – afferma Rossetto - perchè noi agiamo in modo asettico. Da qualche parte dovevamo cominciare e la stessa amministrazione di Cossato ci ha chiesto di riscuotere i crediti dai cittadini che non pagano, quindi abbiamo affidato il lotto di pratiche di Cossato alla società contestata. Non centra niente la posizione di Cossato su TARI, una posizione lineare, legittima, che abbiamo sempre ascoltato con rispetto. Il contrario sarebbe vergognoso e noi non abbiano motivo di vergognarci”.

Rossetto rivendica il rispetto di leggi e regolamenti sulla società pubbliche: “Abbiamo incaricato più società per il recupero crediti che agiscono con le stesse modalità nei confronti di Cossato, Biella, Vigliano e Gaglianico perchè i problemi sono gli stessi. Come per le circa 150 bollette di Cossato, abbiamo alle queste società di rimodulare gli importi delle spese legali”.

Nell'ultimo consiglio comunale, l'Amministrazione di Gaglianico ha modificato la procedura di riscossione della tassa rifiuti per fronteggiare il recupero crediti sproporzionato di Seab . “Discuteremo questa decisione - commenta Rossetto – nella assemblea di controllo analogo del 22 novembre: quella sede decide cosa si può fare e cosa no. Noi abbiamo condiviso con ampiezza e trasparenza il nostro lavoro, ed abbiamo sempre accolto indicazioni e proposte dei sindaci. Ma il nostro dovere come amministratori è quello di recuperare i soldi pubblici".