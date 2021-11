Luna e Roger cercano casa

Appello per due mini cagnolini zona Biellese.

Luna e Roger sono due deliziosi mini cagnolini di 7 anni, di 4/5 kg, sono cresciuti insieme dopo essere stati adottati da piccoli da una signora che ora ha gravi problemi di salute e non può più prendersi cura di loro. Sono dolcissimi, affettuosi, sterilizzati, chippati e vaccinati. Hanno vissuto in una casa con giardino, dentro e fuori. Cerchiamo per loro uno stallo o un'adozione insieme.

Prima dell'adozione effettueremo una visita veterinaria, visita preaffido e successivamente la voltura dopo un po' di tempo. Per info tel. Paola 348 8736156.