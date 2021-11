Insoluti Seab: "Minacciato di aprire un decreto ingiuntivo dalla società recupero crediti" Un lettore scrive

Vittima indiretta perchè la defunta mia Madre in fase finale della sua vita terrena non aveva pagato la bolletta Seab o era stata persa. Parliamo di un mancato pagamento di €.57,19. Ciò premesso, leggo oggi che il direttore Seab dichiara di aver "avviato le procedure di recupero crediti nel rispetto di leggi e regolamenti delle società pubbliche". Sia io che il mio legale però siamo certi che ci debba almeno essere un sollecito di pagamento che ci informi per iscritto sul debito dovuto. Cosa che NON si è mai verificata. Un complimento particolare va alla dipendente ufficio rifiuti del Comune di Cossato che è persona paziente e professionale ed è l'unica ad avermi informato chiaramente.