Teens Basket Biella ZetaEsseTi: Big Match al Forum, oggi Collegno dell'ex Domicic Borgialli

Cancellare la brutta partita giocata sabato scorso sul campo di Ciriè e provare a mettere i bastoni tra le ruote di Collegno, uno dei team più accreditati del girone piemontese di C Gold. Questo l'obiettivo del Teens Basket Biella ZetaEsseTi alla vigilia del big match in programma questa sera alle 20,30 al Forum contro la squadra dell'ex Dominic Borgialli.

Una sfida (ingresso gratuito) sulla carta tutta in salita.

Il roster affidato al confermato coach Marco Spanu è tra i più giovani del campionato, con soli due under 21 in rosa, il pivot classe '96 Trovato e l'esterno del '93 Tuninetto.

Per il resto, tanti giovani di belle speranze, tra i quali l'ex di giornata Dominic Borgialli, ala classe 2001 grande protagonista nella stagione d'esordio del Tens in C Gold.