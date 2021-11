Calcio, a Cossato si formano giovani promesse: Martiner si allena con l'Atalanta

Il Città di Cossato si conferma fucina di giovani promesse. Matteo Martiner è finito nell'orbita di alcune blasonate società sportive, come Juventus, Sasssuolo, Spezia. Il giovane esterno di centrocampo, classe '05 con un passato nelle giovanili della Valle Cervo, è arrivato la scorsa stagione negli Allievi e, nel giro di un anno, ha conquistato la maglia da titolare della prima squadra, incantando il pubblico dell'Abate a suon di gol e prestazioni positive.

“Al momento si sta allenando all'Atalanta e sta facendo bene – spiega il direttore tecnico delle giovanili del Cossato Alberto Casazza – Solo il tempo ci potrà dire dove arriverà. Ma non è il solo: anche il nostro '08 Oggino è stato convocato per un allenamento con il Torino, in programma ai primi di dicembre. Inoltre, il classe '10 Moglia si sta allenando con la Juventus. A riprova della solida realtà giovanile che si sta costruendo, ogni anno, a Cossato”.