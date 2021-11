Biella Next, vittoria sofferta con Montalto Dora

Dopo il turno di riposo, vittoria soffertissima per la Biella Next che fatica non poco per regalarsi la quarta vittoria consecutiva. Partita non bella, dove la squadra non riesce ad imporre il proprio ritmo né in attacco né in difesa e subisce l'esperienza degli avversari.

Solo negli ultimi minuti, complice una maggiore lucidità, si alzano i ritmi e l'intensità dei possessi difensivi con qualche buona iniziativa che permette ai biellesi di portare a casa i 2 punti: alla fine Biella fa 64 a 55 con Montalto Dora.