Scintille a Mongrando, minoranza chiede dimissioni di Filoni: “Non accetto lezioni”

Scintile al consiglio comunale di Mongrando. Le forze di minoranza hanno preteso le dimissioni del sindaco Antonio Filoni e della sua amministrazione, colpevoli di non aver preso parte a bandi volti a ottenere fondi per la prevenzione di eventi di dissesto idrogeologico.

“Abbiamo voluto parlare di San Lorenzo – spiega Giulio Gazzola di Insieme per Mongrando - La situazione delle frane al Borgo è critica, come confermato dal professor Quaglino, geologo incaricato dal Comune di monitorare la situazione; ci è chiara che la soluzione del problema, cioè la realizzazione di pozzi per controllare il livello dell'acqua delle falde acquifere, richieda un investimento che non è sostenibile con le sole risorse del Comune. Da qui, dunque, la domanda sui bandi, alla quale Filoni ha risposto che non avevano presentato alcuna domanda, perché Mongrando non aveva i requisiti per accedere ad alcuno dei bandi finora emessi per la prevenzione del dissesto idrogeologico. Riteniamo che con questa risposta Filoni e la sua maggioranza abbiano dimostrato tutta la loro inadeguatezza. Siamo convinti che quella dell'amministrazione sia stata una mancanza tanto grave da non lasciarci altra scelta se non quella di chiederne le dimissioni”.

A stretto giro di posta, non si è fatta attendere la risposta del sindaco Filoni: “Non ci siamo dimenticati di nessuno: siamo qui per trovare una soluzione, per di più soddisfacente per San Lorenzo. In questi anni non siamo rimasti con le mani in mano: abbiamo chiesto e ottenuto altri finanziamenti per sistemare parte della strada di frazione Granero. Sono basito dalle parole che ho sentito in aula. Non accetto lezioni da un consigliere che, con forte imbarazzo, ha chiesto le dimissioni del sindaco e della Giunta aggiungendo che sarebbe meglio commissariare il Comune, senza rendersi conto che un commissariamento priverebbe i cittadini di poter effettuare qualunque atto d'ufficio, persino una carta di identità. Il Comune non si amministra come un'azienda privata”.