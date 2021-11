10 idee di tendenza per arredare con gli specchi moderni

Immancabili in ogni contesto abitativo, gli specchi non sono solo un mero oggetto decorativo e di utilizzo personale. Ne esistono svariate tipologie, forme e funzioni. A volte, è proprio necessario posizionare delle intere pareti a specchio, sistemarli in un punto preciso; questo per amplificare l’area, riflettere più luce laddove la stanza sia un po’ troppo oscura e per camuffare colonne e piccoli angoli. Specchi innovati e tecnologici di design vengono consigliati dagli esperti di Arredaremoderno.com, il famoso sito di arredo di design dei più famosi marchi italiani. Vediamo 10 idee di tendenza per arredare casa con gli specchi moderni .

Specchio Cactus di Bonaldo

Ideale per gli amanti del green e, soprattutto, dei cactus in particolare; Cactus è uno specchio da parete a forma omonima, lungo e con inserto decorativo di dimensione più piccola, che ricrea in maniera materica e percettiva la succulenta. Si può trovare in diverse finiture; dalla più naturale in lichene verde bosco, alla ceramica o ardesia.

Perfetto da posizionare lungo i corridoi o in salotto, alla base del pavimento, per un’illusione di vera pianta riflettente da parete. Un modo fresco ed innovativo per arredare la casa.

Specchio Mr. Giò Light di Slide

Iconico e davvero originale. Per ambienti frizzanti ed eclettici, dove lo specchio ha sicuramente una posizione da protagonista. Mr. Giò Light è il suo nome, difatti lo specchio ha la sagoma di un uomo, con cornice realizzata in polietilene, materiale che ne permette il posizionamento anche negli spazi esterni perché resiste agli agenti atmosferici.

È anche retroilluminato, caratteristica che gli consente di adornare creando atmosfera all’ambiente.

Specchio Slide di Pezzani

Non solo specchio, ma un vero mobile d’arredamento. Facente parte di una composizione di specchi, Slide unisce la struttura dello specchio ad un mobile a scomparsa su ruote.

Perfetto per l’ingresso e la camera da letto, Slide è disponibile in diverse finiture e si può scegliere anche in versione libreria/portaoggetti.

Specchio Image di Cattelan Italia

Un vero complemento di design. Bello, funzionale, solido e multitasking. Non è solo uno specchio. È un vero arredo che si adatta in disparati contesti. Dall’ingresso alle camere da letto più moderne ed originali.

Image posa su di una base rotonda con intera struttura in frassino tinto noce o rovere bruciato. Dall’asta fuoriescono scomparti posa oggetti, fino arrivare in cima, dove si dirama in un appendiabiti.

Come scudo, a “nascondere” vestiti ed oggetti, si espone un lungo specchio dalla forma irregolare ed innovativa. Un vero gioiello di specchio, pratico e versatile, oltre che dall’effetto impattante alla vista.

Specchio Kathleen di Fiam

Questo complemento ha la caratteristica della delicatezza e dell’effetto etereo che dona all’area. La serie Kathleen si compone di specchi da terra e da parete, dalla forma rotonda e ovale.

Hanno una cornice in vetro fuso da 6 mm, trasparente o retro verniciata, nelle tinte Fumo, Rosa Antico o Ambra. Un tocco retrò che accompagna la modernità di questi specchi, dotati di un’eleganza unica.

La versione free-standing, dalla forma rotonda, ospita un piano in vetro come porta oggetti.

Specchio Dreamy di Tonin Casa

Tra gli specchi da parete moderni Dreamy è un vero gioiello da appendere. Ha una presenza decorativa molto importante e accogliente; di impronta etnica, ha una forma rotonda, con struttura in metallo cromato ed è sapientemente decorato con fili in tessuto e inserti in legno.

Dal design glamour e originale, si presta perfettamente in qualsiasi ambiente della casa.

Specchio Kolonaky di Tonin Casa

All’apparenza sembra più un’installazione; difatti questo specchio moderno free-standing, dalla forma ellittica, ha una struttura tubolare tagliata in sbieco, rivestita totalmente in pelle o ecopelle. L’ellisse obliqua ospita la superficie riflettente.

Sicuramente uno specchio raro e super originale per decorare gli ambienti di casa in maniera raffinata e minimale.

Specchio orologio Times di Cattelan Italia

Si tratta di un 2in1, specchio-orologio. Per chi non ha abbastanza spazio e vuole unire due funzionalità in una, è perfetto.

È tra gli specchi moderni più funzionali ed originali; realizzato in cristallo serigrafato specchiato e rifiniture in acciaio, Times, presenta lancette ed ingranaggi di un orologio e numeri romani sulla superficie rotonda.

Specchio Family di Tonin Casa

Fra gli specchi da parete moderni, dalla forma rotonda disponibile in tre diverse dimensioni, c’è lo splendido Family. È caratterizzato dalla struttura in legno di Noce Canaletto, che funge da ramo-appendiabiti, rifinito in oro.

Accostando altri specchi, posizionabili a differenti altezze, si potrebbe decorare l’intera parete, donandole dinamicità. Ottimi per la zona d’ingresso, oltre che funzionali e pratici.

Specchio Aperture di Tonelli Design

Grande e da parete, allarga lo spazio e d aumenta la luminosità dell’ambiente. Di forma quadrata dagli angoli smussati e addolciti, Aperture ha un dettaglio funzionale non indifferente; presenta una nicchia portaoggetti, illuminata a LED.

Perfetto per il salotto, la camera da letto ma anche il bagno, è un complemento dalla forma minimale e lineare, leggera.