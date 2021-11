Mongrando, "Tutto comincia dalle stelle" rinviato a sabato 20

Il tempo non promette niente di buono e l'evento in calendario questa sera 13 novembre "Tutto comincia dalle stelle" è rinviato al sabato 20. A organizzarlo sono Aido di Biella, Associazione Italiana Donazione Organi, insieme alla Proloco di Mongrando, la Parrocchia di San Lorenzo e U.B.A.

L'appuntamento sarà dunque alle 20 il prossimo sabato, alla casa parrocchiale Borgo San Lorenzo in via Don Minzoni a Mongrando. Per maggiori informazioni telefonare allo 3490697634Posti limitatiIl programma prevede alle 20 la presentazione di Aido e alle 21 una passeggiata tra le costellazioni autunnali a cura di Uba, con il racconto delle loro leggende mitologiche.L'ingresso è libero.