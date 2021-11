Valdilana, perde il controllo dell'auto e si schianta contro muro casa

Verso le 4 della scorsa notte, nella frazione Falcero di Valdilana, il conducente di un'auto ha perso il controllo del mezzo ed è andato a sbattere contro il muro di un’abitazione posta a lato della strada.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Stazione di Mosso, in transito durante un servizio perlustrativo notturno, che hanno prestato i primi soccorsi all’automobilista, un 25enne residente nella zona. Per fortuna il giovane non ha subito conseguenze e non è stato necessario ricorrere alle cure dei sanitari.

I militari hanno rilevato il sinistro e messo in sicurezza il tratto stradale durante le operazioni di rimozione del veicolo, non marciante. Il conducente ed il proprietario dell’abitazione danneggiata hanno compilato i moduli contenenti i dati necessari ad avviare la pratica di risarcimento del danno recato.