Terrore in Superstrada, spunta cinghiale e viene travolto da auto in corsa (foto di repertorio)

Momenti di terrore in Superstrada. Nella serata di giovedì, 11 novembre, un cinghiale è spuntato all'improvviso sulla carreggiata, in prossimità dell'uscita di Vigliano Biellese, in direzione Biella, ed è stato travolto da alcuni mezzi in transito.

L'impatto è stato particolarmente devastante e l'animale ha perso la vita. Per consentire la rimozione della carcassa, è stato necessario chiudere il tratto di strada interessato. Sul posto si sono portati i Carabinieri e il Coordinamento di Protezione Civile. Scossi i conducenti ma non sarebbero rimasti feriti nel violento scontro.