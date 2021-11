Grave incidente sul lavoro nella prima serata di oggi, 13 novembre. Non è ancora chiara la dinamica dell'accaduto ma secondo le prime informazioni un operaio di circa 55 anni sarebbe rimasto schiacciato dal componente di una pressa, in un ditta di Masserano. L'uomo è stato soccorso dal personale sanitario del 118 e trasportato all'Ospedale degli Infermi in codice rosso.