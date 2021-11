Biella, 82enne investito mentre attraversa la strada: trasportato in Pronto Soccorso

Un anziano è stato investito nel tardo pomeriggio di oggi, 13 novembre, in via Torino, a Biella. Stando alle prime informazioni raccolte, un 82enne residente in città è stato travolto per cause da accertare mentre stava attraversando le strisce pedonali. La conducente dell'auto, che stava procedendo a bassa velocità, si sarebbe accorta all'ultimo della persona, caduta a terra a seguito dell'urto con il veicolo.

L'anziano è stato prontamente assistito dal personale sanitario del 118 e trasportato in ospedale per le cure del caso in codice giallo. Sul posto anche gli agenti della Polizia locale per gli accertamenti di rito.