Ancora incidenti stradali nel Biellese, un capriolo ucciso a Zimone nella notte

Ancora sinistri per la presenza di animali selvatici sulle strade del Biellese. Nella serata dell'11 novembre, un capriolo è stato travolto da un'auto in corsa lungo via per Sala, nel comune di Zimone. L'impatto ha causato danni al veicolo ma il conducente, visibilmente spaventato, non è rimasto ferito. La carcassa, invece, è stata recuperata dagli uomini del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile di Biella.

Sempre nella notte tra giovedì e venerdì, un altro capriolo è rimasto investito lungo la Provinciale Occhieppo Inferiore-Mongrando: in questo caso, l'animale è stato recuperato, fatto visitare dal personale dell'ASL Biella e, infine, liberato nella boscaglia biellese.