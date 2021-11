Ancora furti in Valle Elvo, Pollone e Sordevolo nel mirino dei ladri

Ancora furti in Valle Elvo. Questa volta a finire nel mirino dei soliti ignoti sono i paesi di Pollone e Sordevolo: gli episodi si sono verificati nel tardo pomeriggio di ieri, 12 novembre.

Dalle prime informazioni raccolte, i ladri si sarebbero introdotti all'interno di tre abitazioni e avrebbero messo mano a gioielli, monili in oro e denaro contante. Non si conosce al momento l'esatto ammontare del danno procurato.

Sono in corso le indagini dei Carabinieri. Intanto, il sindaco di Sordevolo Alberto Monticone ha rivolto un appello alla popolazione: “L'amministrazione è a stretto contatto con i militari dell'Arma e si sta operando per presidiare tutto il territorio. Se qualcuno notasse persone o automezzi sospetti non esiti a contattare il 112 per segnalare quanto ha visto. La tempestività, in questi casi, è fondamentale”.