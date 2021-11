49enne trovato in casa senza vita, dramma a Cossato (foto di repertorio)

Un'altra giovane vita spezzata prima del tempo. Nella giornata di ieri, 12 novembre, un uomo di circa 49 anni è stato trovato senza vita all'interno della sua abitazione. A dare l'allarme alcuni conoscenti che, da qualche giorno, non avevano più avuto notizie di lui. A farne la macabra scoperta le forze dell'ordine e i sanitari del 118. Sul posto anche il medico legale e il magistrato che ne hanno constatato la morte per cause naturali. La salma è stata affidata ai familiari.