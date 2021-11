I consigli outdoor di ATL, le colline intorno a Biella

Si attraversano Occhieppo Inferiore, Occhieppo Superiore e si sale verso Sordevolo, grazioso borgo collinare dove ogni 5 anni, in ogni fine settimana estivo viene messa in scena la rappresentazione teatrale della Passione di Cristo. Sono proprio gli abitanti del paese, naturalmente attori non professionisti, che per quell'occasione si esibiscono con grande impegno e maestria davanti a un pubblico proveniente da tutta Italia e anche da oltre confine! Si imbocca poi la strada panoramica per Pollone, dove, dopo una tappa d'obbligo al Parco Burcina, riserva naturale che si estende su un'intera collina, conosciuta in particolare per la spettacolare fioritura della Valle dei Rododendri del mese di maggio, si scende in direzione Biella. Si svolta in direzione Vandorno per ricominciare a risalire la collina verso la tranquilla zona residenziale, e si continua a pedalare nel verde dirigendosi verso la Valle Cervo su strade poco trafficate attraverso i boschi, seguendo le indicazioni verso Pralungo e Tollegno. Si prosegue per Andorno Micca e si imbocca un'altra vallata, attraversando le frazioni di Locato e San Giuseppe di Casto, per poi svoltare a destra al bivio verso Selve Marcone e seguire le indicazioni per Pettinengo e Zumaglia. A Zumaglia, consigliata una tappa alla collina del Brich la cui sommità è occupata dal castello, ricostruzione di inizio 900. Si procede verso Ronco, paese conosciuto per la produzione di stoviglie in terracotta, le 'bielline', a cui è dedicata una cellula museale visitabile nel periodo estivo, per poi raggiungere Valdengo e Vigliano, dove si pedala tra castelli e dimore storiche in un'area di grande tradizione vitivinicola per poi rientrare a Biella.

Clicca qui per maggiori dettagli sul percorso e per scaricare la mappa:

https://www.atl.biella.it/itinerario-dettaglio/-/d/cicloturismo-le-colline-intorno-a-biella

Cosa puoi fare durante il tuo soggiorno:

Villa Cernigliaro: Disponibile su prenotazione la visita guidata della Dimora storica e dei curati giardini circostanti; la struttura, adibita a scopi culturali, è inoltre sede di mostre, reading e spettacoli dal vivo ed offre la possibilità di pernottamento.

Museo della passione: Allestito nel coro e nella sacrestia della seicentesca chiesa di Santa Marta, è un museo in cui il visitatore potrà ammirare documenti inerenti la storia della Passione di Cristo di Sordevolo: filmati, fotografie, testi e oggetti che illustrano il glorioso passato di questa sacra rappresentazione di teatro popolare.

Archivio lanifici Vercellone: Nelle sale riccamente decorate del palazzo comunale si compie un viaggio nella storia di un’impresa di famiglia che si apre al mondo, tra il 1730 e il 1899. L’archivio, unico per completezza, è raccontato attraverso l’immersione in una cabina di proiezione che valorizza i campionari tessili, due audiovisivi, una app navigabile.

Atelier dello scultore Massimino Perino: La Casa Parrocchiale della frazione Sant'Eurosia ospita dal 2008 la gipsoteca di Massimino Perino (1882-1954), promossa dalla figlia Mariella, essa pure scultrice. Accanto ai gessi, si conservano le sculture giovanili e i documenti, i disegni preparatori.

Museo degli acquasantini: L'oratorio di San Rocco, di origini secentesche, sito nella frazione Livera, ospita il "MUSA - Museo degli acquasantini e della sacralità dell'acqua" che espone circa 500 "benedetin" suddivisi per materia o per tipologia.

Museo delle migrazioni: Casa Mazzia Piciot in Pettinengo vuole essere luogo della consapevolezza delle radici comuni del presente. Migranti locali - Piemontesi, Sardi e Veneti hanno vissuto le stesse speranze, fatiche e avventure, contribuendo allo sviluppo delle comunità in cui hanno superato il pregiudizio e la diversità.

Museo dell’infanzia: L'Associazione Piccola Fata opera da anni nell'intento di creare una vera e propria fabbrica di cultura che consenta a chiunque di esplorare il tema dell'infanzia, sperimentando un modo nuovo di intendere il concetto di museo in cui le voci dei bambini ne sono il costante sottofondo.

Ecomuseo della terracotta: Una significativa collezione di "bielline" e la rinata fornace ex Cantono costituiscono il nucleo principale dell'Ecomuseo della Terracotta di Ronco Biellese.

