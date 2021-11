Collegamenti Marittimi di Traghetti e Aliscafi per l'Isola d'Elba

L’Isola d’Elba è un’isola di circa 230 chilometri quadrati di superficie per un perimetro di circa 147 chilometri lineari, la quale si situa tra il canale di Piombino a est, a circa 10 chilometri dalla costa, il mar Tirreno a sud e il canale di Corsica a ovest. Inoltre, è la più grande tra le isole dell’arcipelago toscano e la terza più grande d’Italia. Con paesaggi mozzafiato, spiagge stupende e numerose attività da poter fare, l’isola d’Elba è una delle migliori mete estive e raggiungerla è semplice e comodo grazie alle numerose possibilità offerte dalle varie compagnie di imbarcazione.

Come raggiungere l’isola D’elba

Per raggiungere comodamente l’isola d’Elba ci sono varie soluzioni, tra le quali le più comuni sono i traghetti e gli aliscafi. È facilmente raggiungibile in quanto la traversata varia da 30 minuti a un’ora, a seconda dell’imbarcazione scelta per la tratta. Per quanto riguarda i traghetti, questi partono dal porto di Piombino, che è facilmente raggiungibile in treno, in auto o in bus. La mattina il primo a partire è alle 5:30 circa, ma l’orario varia a seconda della stagione, e proseguono fino alle 22:30 con partenze circa ogni 15 minuti. Mentre, per il ritorno, i traghetti iniziano la tratta dall’isola d’Elba verso Piombino alle 5:00 circa da Portoferraio, alle 6:50 da Rio Marina e alle 7:10 da Porto Cavo e proseguono, con partenze sempre ogni 15 minuti, fino alle 22:20 circa.

È possibile raggiungere l’isola tutto l’anno dal Porto di Piombino in un’ora di traghetto, prenotando in anticipo i biglietti per l’Elba sul sito ufficiale https://www.traghetti--elba.it. tratta percorsa dagli aliscafi e traghetti costeggia gli isolotti di Cerboli e Palmaiola. C’è un’elevata possibilità di poter avvistare i delfini e altri animali marittimi lungo il viaggio.

Inoltre, è possibile effettuare una prenotazione per partenze di gruppo verso l’isola. Se il gruppo è formato da almeno 20 persone si può richiedere un preventivo. Compilando la richiesta e inoltrandola, lo staff proporrà le soluzioni migliori alle esigenze del gruppo, offrendo le tariffe migliori. Le navi non dispongono di cabine per i passeggeri, ma sono attrezzate con numerose poltrone, divani, bar con tavoli e di ponti, ovviamente, dove è possibile ammirare lo splendido paesaggio marittimo dell’isola e della costa della Toscana che si presenta davanti agli occhi dei passeggeri.

Compagnie di traghetti per l’isola d’Elba

I traghetti che collegano l’isola d’Elba alla terraferma sono assicurati da alcune delle migliori compagnie di navigazione. Tra queste ci sono: Moby, Toremar, Blunavy e Corsica Ferries. Il sito Linea dei Golfi confronta le offerte delle diverse compagnie per farti prenotare la miglior soluzione di viaggio per le tue esigenze. Durante la giornata partono traghetti, traghetti veloci, adatto per il trasporto passeggeri e auto, e aliscafi, permettendo, così, di offrire diverse possibilità per organizzare al meglio il viaggio. Per la scelta della soluzione migliore, secondo le proprie esigenze, è possibile confrontare le varie offerte tra diverse compagnie navali.

Scegliendo Moby il prezzo standard per il tragitto è di 18,75€, con Blunavy è di 11,50€, con Toremar il prezzo oscilla tra i 15 e i 20€, anche a seconda dell’orario di partenza che si sceglie.

Come prenotare i traghetti per l’isola d’Elba

È possibile prenotare i biglietti per l’isola d’Elba sulla tratta dei Traghetti da Piombino a Portoferraio (Isola d’Elba) con il servizio online, evitando lunghe code in prossimità del porto. Compilando i moduli sul sito si potrà ottenere un preventivo per il costo del biglietto, inserendo solamente la tratta da percorrere, il trasporto o meno di veicoli e la fascia oraria in cui si desidera viaggiare. Adottando questo metodo di prenotazione, inoltre, sarà possibile osservare le varie promozioni dei traghetti a seconda delle varie compagnie di trasporto disponibili. Una volta prenotato e acquistato il biglietto sul sito è necessario, soprattutto durante l’alta stagione in cui i turisti sono sempre molto numerosi, presentarsi al punto di imbarco del traghetto almeno un’ora prima della partenza.