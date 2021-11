Che scuola scegliere? al via gli incontri per i ragazzi delle medie con preside prof delle superiori, foto archivio

Tempo di orientamento per i ragazzi delle medie. Le superiori del territorio hanno preparato un calendario per mettersi a disposizione dei giovani, per fare conoscere la propria offerta formativa, ancora un anno, data l'emergenza Covid ancora in corso, in via telematica.

Il primo a partire è stato il Gae Aulenti che ha già fatto un incontro lunedì. Il prossimo il preside Cesare Molinari con modalità on line incontrerà le famiglie Lunedì 29 novembre 2021 ore 20:30 meet.google.com/uqy-gdtd-vwn; Mercoledì 15 dicembre 2021 ore 20:30 meet.google.com/mnx-dsoq-buc

Nel dettaglio, ecco le date in cui il Liceo Sella si mette a disposizione degli interessati al suo percorso relativa all'a.s. 2022/23: gli incontri di presentazione per le famiglie saranno giovedì 18 novembre h. 18.30 presentazione del Liceo Classico; giovedì 2 dicembre h. 18.30 presentazione del Liceo Linguistico; giovedì 16 dicembre h. 18.30 presentazione del Liceo Artistico. Gli incontri si svolgeranno a distanza sulla piattaforma "Meet" (a breve seguiranno indicazioni per l'accesso alla piattaforma). Per informazioni potete contattare direttamente la Responsabile del Progetto la Prof.ssa Cignolo alla mail chiara.cignolo@liceosella.eu

Al Bona le presentazioni avverranno a distanza, attraverso un collegamento digitale che verrà reso disponibile alle famiglie attraverso il sito, i canali social dell’istituto e la mail per la prenotazione. La scuola rende disponibile l’ultima data per un incontro con le famiglie via Meet, per rispondere a tutte le domande che le famiglie porranno. Al fine di programmare adeguatamente l’accoglienza si indica il link di prenotazione all'incontro del 15/11/21 alle 20.30 I.I.S. Eugenio Bona Indirizzi AFM-SIA https://forms.gle/WZ4J5wpGuQ5bkQNh7; 01/12/21 20.30 I.I.S. Eugenio Bona Professionale Sociale https://forms.gle/VHF7xWE4mJT8UVQ57; 13/12/21 20.30 I.I.S. Eugenio Bona Indirizzo Turistico https://forms.gle/pKVJxrAWtCjUoosF9; 10.30 I.I.S. Eugenio Bona Tutti gli indirizzi https://forms.gle/DgBqnVTzZVBwDWXq5 ;Per ulteriori informazioni e per concordare il colloquio si comunicano i contatti dei docenti referenti dell’orientamento: Prof. Rosario Fatta Numero telefonico di riferimento 015/22206 fatta.rosario.70@iisbona.edu.it

Iti: gli incontri della scuola di via Rosselli sono giovedì 18 novembre ore 20.30 - Indirizzi ITIS; Venerdì 19 novembre ore 20.30 - Indirizzi liceo scienze applicate e liceo sportivo; Giovedì 16 dicembre ore 20.30 - Indirizzi ITIS; Venerdì 17 dicembre ore 20.30 - Indirizzi liceo scienze applicate e liceo sportivo; Seguiranno link e indicazioni Referente prof. Adriana COMOGLIO Tel. 3496103377 MAIL: adriana.comoglio@itis.biella.it

Al Liceo Scientifico di Biella a breve potrete trovare un’accurata selezione di materiali informativi e, in aggiunta, due occasioni di incontro e confronto a distanza con il Dirigente Scolastico, Dottor Donato Gentile, con i docenti delle diverse discipline e con il Referente per l’Inclusione: SABATO 27/11/2021 ORE 10-12 SABATO 18/12/2021 ORE 10-12 . Nel corso del collegamento online, che sarà reso disponibile alle famiglie attraverso il sito e i canali social dell’istituto, il Dirigente presenterà il valore dell’Offerta formativa del: LICEO SCIENTIFICO - LICEO DELLE SCIENZE UMANE - LICEO DELLE SCIENZE UMANE OPZIONE ECONOMICO SOCIALE. Sulla home page del sito saranno inoltre in evidenza appositi link per collegarsi tramite l’applicativo Google Meet con gli insegnanti di ogni disciplina, con il Referente dell’Orientamento in entrata e con il Referente per l’Inclusione, Prof. ssa Manuela Cianciosi, che risponderanno direttamente alle domande di chi vorrà collegarsi. Per ulteriori informazioni, i Referenti per l’Orientamento delle scuole Secondarie di Primo Grado sono invitati a prendere contatto con la Segreteria Didattica e con il Referente per l’Orientamento, Prof. ssa Chiara Pasqualini.