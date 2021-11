Viverone, 4 nuovi contenitori per i rifiuti: saranno apribili con tessera magnetica

Il comune di Viverone, aderendo ad un bando emesso da COSRAB, relativo a contributi ai comuni turistici, finalizzato al miglioramento della raccolta dei rifiuti domestici, ha acquistato 4 contenitori per carta, plastica, organico ed indifferenziato al servizio delle utenze domestiche delle seconde case.

Ad annunciarlo il sindaco Renzo Carisio: “Il problema era emerso in quanto i possessori delle seconde case avevano seri problemi per il deposito di tali tipologie di rifiuti in funzione della partenza dalla loro abitazione, normalmente alla domenica sera, o comunque in giorni non riservati al passaggio della raccolta da parte di SEAB. I bidoni in questione, che saranno posti in apposita area nel parcheggio di Padre Zola, zona controllata da telecamera, saranno apribili con apposita tessera magnetica che sarà rilasciata agli utenti in questione, la quale permetterà il conferimento nei vari bidoni in qualsiasi momento. Gli utenti saranno contattati quanto prima per il ritiro presso gli uffici comunali della relativa tessera. Certo di aver dato un servizio per il miglioramento della raccolta dei rifiuti urbani, confido in un buon utilizzo di questo ulteriore servizio”.