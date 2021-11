Primi passi per la nuova amministrazione di Castelletto Cervo

A Castelletto Cervo assessori e consiglieri al lavoro con entusiasmo e determinazione per definire il programma operativo!

“Queste prime settimane di amministrazione sono state caratterizzate da una serie di impegni, di incontri e momenti di confronto importanti per condividere una scala di priorità nell'impostazione del lavoro dei prossimi mesi – spiegano dal Comune - In due distinti momenti abbiamo incontrato il prefetto di Biella Franca Tancredi e sul tema sicurezza i Carabinieri. Abbiamo poi parlato di organizzazione scolastica con il dirigente dell'istituto comprensivo, per rafforzare la collaborazione con le nostre scuole. Durante l'incontro con i sindaci di Gifflenga, Elisa Pollero e Mottalciata, Roberto Vanzi, abbiamo analizzato più nel dettaglio alcuni importanti aspetti del progetto ponte. Sintonia di intenti e volontà comune nel portare avanti, insieme, questo importante progetto di sviluppo per il territorio, che ci vedrà impegnati nei prossimi mesi. Questo incontro è stato anche l'occasione per parlare di collaborazione con i Comuni dell'Unione nello sviluppo di nuovi progetti. Sempre in questi primi giorni di amministrazione per chiarire una serie di aspetti, ci siamo recati presso il dipartimento agricoltura, caccia e pesca della Regione Piemonte e al dipartimento opere pubbliche e difesa del suolo. Abbiamo avuto poi occasione di incontrare alcune importanti realtà produttive del territorio, tra cui Mondoffice. Infine abbiamo definito un calendario di incontri con tutte le associazioni che operano nel paese e lavoreremo per predisporre il prossimo programma culturale e di promozione del territorio. Le prossime settimane segneranno la fase di avviamento di alcuni lavori pubblici, altri dovranno andare ad assegnazione, e infine inizierà la predisposizione della bozza di bilancio 2022”.