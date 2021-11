Moscarola risponde a muso duro a critiche dei No Green Pass: “Commercianti hanno diritto di lavorare”

Montano le polemiche per la decisione di vietare tutte quelle piazze e vie ai cortei contro il Green Pass. Alla pubblicazione dell'articolo (leggi qui), la nostra pagina Facebook si è riempita molto velocemente di messaggi critici.

Ai toni aspri sono seguite le parole del vicesindaco di Biella Giacomo Moscarola che, in un post, scrive: “Leggo i commenti sotto questo articolo pubblicato da NewsBiella: c’è chi parla di dittatura, chi parla di nazismo, chi dice le peggior cose...semplicemente si sono decise le aree dove non si può manifestare soprattutto con l’avvicinarsi delle festività di Natale. I commercianti hanno diritto di lavorare tranquillamente senza avere una manifestazione che limita il passaggio. Cari fenomeni che parlate di dittatura, non vi siete posti il problema che forse ad esempio in piazza Martiri togliendo i parcheggi avreste arrecato un danno enorme al commercio cittadino? Non vi siete posti il problema che la coesistenza di una manifestazione di protesta non poteva coesistere in via Italia con tutte le attività del Natale? Forse prima di sparare termini a caso dovreste guardare un po’ più in là del vostro naso”.