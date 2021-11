Crevacuore, iniziati lavori di ripristino al ponte dell'ex cartiera

A più di un anno dal crollo di una parte del ponte sullo Strona, sono iniziati i lavori di ripristino della Provinciale, situata in prossimità dell'ex cartiera, gravemente danneggiata dall'alluvione del 2 e 3 ottobre 2020.

La ditta Godino Scavi di Bricherasio si occuperà dell'intervento. Sempre nei giorni scorsi, sono iniziati i sopralluoghi. “Si punta a concludere i lavori entro la fine dell'anno – commenta il sindaco Ermanno Raffo – Come Comune, saremo presenti per garantire la massima collaborazione e verificare che tutto avvenga con la massima precisione e celerità. L'intervento più impegnativo sarà sicuramente la messa in sicurezza dei due piloni del ponte”.