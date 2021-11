Cantieri a Biella, asfaltature e lavori di manutenzione: ecco le vie interessate

Durante la prossima settimana, tre strade a Biella saranno interessate da cantieri per ripristino degli asfalti e manutenzione con possibili disagi per la circolazione veicolare. Si tratta di: via Liguria, dall'intersezione con via Toscana (esclusa) all'intersezione con via Lazio (inclusa) nuovo asfalto con sospensione della circolazione da martedì 16 novembre e fino alle 18,30 del 20 novembre. Si raccomanda di prestare attenzione ai divieti di sosta nella zona; via Lazio, nuovo asfalto con sospensione della circolazione da martedì 16 novembre e fino alle 18,30 del 20 novembre. Attenzione ai divieti di sosta nella zona; via Quintino Sella per manutenzioni sospensione della circolazione nel tratto tra via Gromo e via piazza Cossato nella giornata di giovedì 18 novembre.