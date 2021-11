Bollette Seab shock, Enrico Moggio: “Siamo degli sperimentatori”

“Le spese legali contenute nelle richieste di pagamento della tassa rifiuti dei cittadini di Cossato sono allineate con le tariffe ministeriali, ma, per gli insoluti inferiori a 250 euro, abbiamo chiesto alla società di recupero crediti di abbassarle al minimo, perchè altrimenti l'incidenza delle stesse spese sarebbe troppo elevata. La società sta ricontattando i circa 150 Cossatesi che hanno ricevuto le bollette shock”.

Questo diceva giovedì 10 novembre il presidente Seab, Luca Rossetto, annunciando la revisione delle bollette di insoluti di Cossato, che, nelle ultime settimane, hanno provocato le reazioni di amministratori e politici locali.

Il sindaco di Cossato Enrico Moggio, che aveva chiesto conto di queste bollette nell'ultima assemblea dei sindaci, prende atto di questa disponibilità: “Questa revisione ci fa piacere anche se, fino a mercoledì, non abbiamo avuto notizia che nostri cittadini siano stati ricontattati. Seab deve tenere conto che le spese legali devono essere proporzionate al debito: quindi 150 euro rispetto ad una tassa di 30-40 sono sproporzionati. Purtroppo, non so se casualmente, questa modalità di recupero è partita da Cossato, ma noi siamo degli sperimentatori. Giovedì abbiamo preso visione del contratto di Seab con la società di recupero crediti, che ci riserviamo di analizzare”.

Moggio, che sulla questione ha già avuto incontro informale con gli altri sindaci interessati da Tarip, è pronto al confronto con Seab che ci sarà nella prossima assemblea del 22 novembre: “Siamo abituati a confrontarci con le società che operano per noi ed il muro contro muro non é nel nostro stile. Il confronto è necessario: speriamo che Seab tenga in considerazione le nostre ragioni in quanto questa modalità di recupero del credito che hanno sperimentato sulle carni vive di Cossato è fuori luogo. Seab stessa lo ha ammesso con la disponibilità alla revisione”.

Le bollette shock non arriveranno invece a Vigliano Biellese, dove il Comune è tornato alla modalità di tariffazione diretta TARI. “Da due giorni – dichiara il sindaco Cristina Vazzoler – abbiamo inviato gli acconti TARI 2021 che i cittadini dovranno pagare direttamente al Comune. Mentre, per il saldo TARIP 2020 da pagare Seab, il presidente Rossetto mi ha riferito che gli insoluti di Vigliano saranno rimodulati con le spese legali ridotte al minimo”.