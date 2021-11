Azzolina: "Bello come il Biellese, verde come il futuro ", un convegno per parlare delle emergenze del biellese, la locandina

Discariche, amianto, inceneritore, dighe, sono tante le emergenze ambientali in questo momento nel Biellese. Per questo l'On. Lucia Azzolina ha pensato di organizzare un convegno sull'ambiente a livello locale. Interverranno personalità di alto profilo delle istituzioni e della società civile.

Dato che si tratta di temi fondamentali che vanno oltre le appartenenze politiche di parte, l' On. Azzolina sottolinea che ha deciso di organizzare questo evento nella sua veste istituzionale di parlamentare, lasciando fuori le etichette partitiche per favorire la più ampia partecipazione. All' Hotel Agorà Palace di Biella venerdì 26 novembre alle 18 interverranno la sottosegretaria alla transizione ecologica Ilaria Fontana, l'ex ministro dell'ambiente, generale Sergio Costa, la nota divulgatrice scientifica Licia Colo', la presidentessa di Slow Food Barbara Nappini, i ragazzi di Fridays for Future, l'esploratore e ambientalista Alex Bellini. Interverranno sui temi locali l' ecomanager Alessandro Pizzi, il formatore di outdoor education Giuseppe Paschetto e Simonetta Magnone che parlerà delle emergenze ambientali del basso Biellese, la discarica di amianto di Salussola e il progetto di inceneritore di Cavaglià.L' On. Azzolina curerà le conclusioni e il Moderatore sarà il maestro e giornalista del Fatto Quotidiano Alex Corlazzoli.

Si può partecipare solo se muniti di green pass e si consiglia di prenotare alla mail eventibiellazzolina@gmail.com Il titolo del convegno "Bello come il Biellese, verde come il futuro " fa riferimento all'obiettivo dell'organizzazione, una conversione ecologica da realizzarsi nel territorio attraverso la combinazione di istruzione, agricoltura e uso ricreativo dell'ambiente naturale.