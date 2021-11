Edilnol Biella sul parquet di casa domenica contro Gruppo Mascio Treviglio

Dopo due trasferte consecutive è tempo di tornare a casa per Edilnol Pallacanestro Biella che domenica affronta sul parquet amico del Biella Forum la Gruppo Mascio Treviglio nel settimo turno del campionato di A2 Old Wild West, girone verde.

La formazione lombarda ha costruito in estate un roster di grande qualità, puntando su un mix di giovani in rampa di lancio ed elementi di sicuro affidamento per la categoria. In panchina ci sarà, per la prima volta da avversario, coach Michele Carrea. Il tecnico milanese, head coach di Pallacanestro Biella per quattro stagioni tra il 2015 e il 2019, ‘guida’ una colonia di ex rossoblù formata da Marco Venuto, Federico Miaschi e Ursulo d’Almeida. Un roster completo e profondo, con elementi del calibro di Brian Sacchetti, Yancarlos Rodríguez, Giddy Potts e Wayne Langston ad allungare le rotazioni bergamasche.

Una sfida complicata per l’Edilnol, che nelle ultime gare ha messo in mostra netti miglioramenti dal punto di vista dell’approccio e del lavoro difensivo, che vorrà a tutti i costi centrare la prima vittoria della stagione.

Palla a due domenica 14 novembre alle ore 18.00.

I ROSTER

Edilnol Pallacanestro Biella: 7 Jacopo Soviero, 8 Gianmarco Bertetti, 10 Luca Infante, 11 Carlo Porfilio, 15 Tommaso Bianchi, 16 Luca Vincini, 20 Matteo Pollone, 35 Luca Loro, 36 Alessandro Morgillo, 41 Kenny Hasbrouck, 44 Steven Davis. All.: Andrea Zanchi.

Gruppo Mascio Treviglio: 0 Riccardo Agbortabi, 1 Giddy Potts, 7 Wayne Langston, 8 Davide Reati, 11 Federico Miaschi, 12 Matteo Bogliardi, 13 Ursulo d’Almeida, 14 Brian Sacchetti 16 Marco Venuto, 18 Soma Abati Toure, 30 Yancarlos Rodríguez, 77 Ion Lupusor. All.: Michele Carrea.

DICHIARAZIONI PREPARTITA

Damiano Olla (General Manager Edilnol Biella) – “Treviglio è una squadra con ambizioni che nelle ultime partite, dopo la vittoria con Udine, ha trovato la quadra e sta risalendo la classifica. Hanno due USA di livello e da parte nostra servirà uno sforzo incredibile da parte di tutti, come abbiamo fatto con Torino, cercare di arrivare agli ultimi minuti cercando di essere più lucidi. Sarà bello riabbracciare Miaschi e D’Almeida, protagonisti della salvezza della scorsa stagione, e Venuto, oltre a coach Carrea che nelle quattro stagioni sulla nostra panchina ha lasciato un segno indelebile”.

Alessandro Morgillo (Centro Edilnol Biella) – “Stiamo crescendo come gruppo, anche se ci manca ancora il risultato, ma sia con Casale che con Torino abbiamo messo in campo prestazioni importanti. Contro Treviglio servirà proseguire su questa strada dal punto di vista difensivo, cercando di optare per soluzioni offensive migliori, specialmente nel finale del match. I loro lunghi sono forti fisicamente e sarà una gara da affrontare con il giusto spirito”.

L’incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sia sul profilo Facebook che su quello Instagram di Pallacanestro Biella. Il match sarà trasmesso in diretta su LNP Pass e via radio su RadioCity4You, Official Radio dei rossoblù, ascoltabile tramite App dedicata scaricabile all’indirizzo www.radio-city.it/app