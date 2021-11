Asd Biella Next - campionati minibasket - calendari definitivi 2021/2022

Dopo il lunghissimo stop legato all'emergenza Covid sono in partenza anche i tornei dei Mini Atleti Biella Next dei gruppi Sociattoli, Aquilotti ed Esordienti. Per le gare casalinghe la sede sarà quella della Palestra Pier Giorgio Frassati di Pollone.

Si parte subito, Domenica 14 Novembre per terminare la prima fase dei minitornei (in attesa della calendarizzazione della seconda) nel mese di Dicembre. Tornei interessanti con ben due derby biellesi con gli amici di Trivero Basket e Paladini Minibasket Biellese. Un grosso in bocca al lupo a tutte le squadre partecipanti: Trivero Minibasket Paladini minibasket Biellese Minibasket Vercelli Bugs ADBT Livorno Ferraris Libertas Basket Borgosesia

Il divertimento ci aspetta, forza bimbi!!!