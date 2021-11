“Faccio Scuola”, il nuovo singolo di Luca V, in uscita oggi: intervista al cantante e autore biellese, FOTO

Da oggi 12 novembre 2021 sarà possibile ascoltare sulle principali piattaforme in streaming, il settimo singolo dal titolo “FACCIO SCUOLA” (Meglio di Netflix), realizzato dal giovane cantautore biellese Luca V, al secolo Luca Mercandino, classe 1995.

https://spotify.lucav.com/openfaccioscuola

Ciao Luca V! Raccontaci un po’ di te e di come ti sei avvicinato alla musica.

La musica è da sempre la mia passione, la mia compagna ed esiste un forte legame tra lei e i miei ricordi. Mi è sempre stata accanto, in ogni momento, da quelli felici a quelli più complicati e insieme abbiamo sempre trovato soluzioni e risposte utili per affrontare le diverse situazioni. Considero la musica una entità, sempre presente e disponibile, una forma di comunicazione che mi emoziona e mi rilassa e che mi permette di conoscermi meglio attraverso il canto. Canto per me, per riflettere, per crescere e per imparare e mentre canto riesco ad esprimere ciò che penso e le emozioni che provo.

Perchè hai scelto questo titolo per il tuo singolo “FACCIO SCUOLA (meglio di Netflix)” ?

Il brano, genere Urban Pop, “Faccio Scuola”, è nato in una serata invernale, un po' malinconica. Ho iniziato a canticchiare in inglese, e poi ho scritto il testo definitivo, ma nella lingua che più amo, la mia lingua italiana. Le parole suonano e raccontano con leggerezza e fantasia tante storie che l’ascoltatore è libero di interpretare e ascoltare in più modi, a seconda del suo carattere e dello stato d’animo.

La musica è occasione di incontro tra le persone e in questo possiamo ritrovarci, ciascuno con il proprio ritmo e la propria creatività. A volte non è semplice esprimere a parole o in musica il proprio pensiero, a volte siamo troppo concentrati e spaventati dal giudizio della gente, ma dobbiamo imparare a vivere le nostre passioni con serenità e determinazione per raggiungere il nostro obiettivo. Ho imparato ad essere concentrato di più sul viaggio e non solo sul risultato finale.

Il titolo, può avere diverse chiavi di lettura. “Faccio Scuola”, perché ogni giorno nel mio cammino, ho nuove opportunità di imparare cose nuove dalle persone che incontro e con la mia musica posso trasmettergli le mie esperienze. “Siamo tutti pezzi diversi ma uniti”, come canto nel mio brano, siamo uno scambio continuo di informazioni e ispirazioni.

Nella composizione di un brano, cosa nasce prima, la musica o le parole?

Alcune volte nasce tutto insieme, altre nascono prima le parole e poi la melodia. A volte le parole sono invece superflue perché alcune melodie riescono ad esprimere il meglio in assenza delle parole e di un testo. Quando scrivo desidero divertirmi e rilassarmi e offrire l’opportunità a chi mi ascolta di vivere momenti in leggerezza. Se io sto bene, posso rendere felice anche chi mi circonda e portare allegria.

Quale è il messaggio contenuto nella immagine della copertina del tuo singolo?

Ho scelto questa immagine per la copertina del mio singolo, per i suoi colori e perché mi evoca e ricorda l’alba di un nuovo giorno in cui ci si sveglia pronti per nuove avventure. In questa immagine, pare che il giorno e la notte non abbiano una specifica definizione e non sono imprigionate in ore e lancette. La creatività degli artisti, per dare il meglio, non può essere imbrigliata e costretta a produrre a comando, deve sentirsi libera di esprimersi, senza limiti.

Cosa significa per te fare musica?

Significa poter condividere il mio stato d’animo e la mia felicità con chi l’ascolta e mi ascolta. Ascoltare musica, e regalarsi attimi di svago e spensieratezza. Fare musica, è un muoversi nella strada della vita e io, la vivo con divertimento, gioia e gratitudine ma anche con serietà perché un giorno vorrei poterla vivere da professionista, cantando il mio genere preferito: il Pop!

Come nasce l’ispirazione per scrivere i tuoi brani?

L’ispirazione può nascere d’improvviso, quando meno te la aspetti, una voglia irrinunciabile di comunicare ciò che pensi e provi in quel momento preciso. L’importante è riuscire ad arrivare al cuore delle persone in modo autentico. I testi possono assumere significati differenti a seconda di chi ascolta e del momento in cui vengono ascoltati. Esistono poi melodie così belle, come dicevo prima, in cui le parole sarebbero di troppo.

Quali sono i tuoi punti di riferimento nella musica?

Non ho particolari punti di riferimento. Ascolto artisti come Fedex, Caparezza, J-AX, Tiziano Ferro, Samuele Bersani per la loro voce e musicalità. Con la musica ho avuto l’opportunità di conoscere diverse persone e professionisti, le loro storie e i loro percorsi musicali. Accanto a me due anni fa, all’inizio della mia esperienza musicale, ho avuto il piacere di collaborare con Moreno Delsignore, musicista, produttore e mio maestro di canto. Con Moreno ho mosso i miei primi passi seriamente nel canto e con un impegno intenso e lezioni costanti settimanali, ho conosciuto e allenato le potenzialità della mia vocalità. Nel mio percorso musicale mi sono tanto divertito anche insieme all’amico musicista Lorenzo Avanzi con il quale abbiamo composto uno dei sette miei singoli, dal titolo “Sinatra”, uscito quest’anno 2021. Oggi, accanto a me artisticamente, al mio fianco, c’è Giovanni Ghioldi, musicista, chitarrista e mio produttore con il quale lavoro da un anno. Con lui ho realizzato il mio primo singolo “80 Voglia” uscito a dicembre 2020. Con Giovanni, insieme si lavora sul brano, ci confrontiamo e decidiamo come esprimere al meglio ciò che vorrei ottenere dal mio lavoro.

Quali sono i tuoi progetti futuri?

I progetti a cui sto lavorando sono molti, in continua evoluzione, presto potrò condividerli con tutti. In questo momento la mia concentrazione e attenzione è però rivolta maggiormente al mio settimo singolo in uscita oggi. Auguro a tutti Buon Ascolto e divertimento, con “Faccio Scuola”, e a risentirci con il prossimo futuro brano!

Grazie Luca V per la piacevole chiacchierata! Non ci resta che collegarci al link per ascoltare “FACCIO SCUOLA” (Meglio di Netflix) ! Alla prossima!

