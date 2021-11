"Quali proposte sono state prese per porre rimedio all'errore commesso?", un lettore si rivolge a Palazzo Oropa

Riceviamo e pubblichiamo:

"Buongiorno Direttore, Le scrivo perché oggi all'ascoltare le dichiarazioni del Presidente del Consiglio ho avuto un sussulto nonché una fitta di dispiacere e vorrei usare la Sua rubrica come canale di comunicazione con il Sindaco di Biella e la Sua giunta. Cito testualmente il Presidente Mario Draghi: «Sindaci, sarete al centro della stagione che abbiamo davanti: una straordinaria occasione di riforme e investimenti, grazie al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Il successo del Piano è nelle vostre mani, come nelle nostre. Voi rappresentate l’unità d’Italia nella sua magnifica diversità. Un legame che resiste al passare del tempo, grazie alla vostra credibilità di abili amministratori». Senza polemizzare (francamente sarebbe troppo facile), vorrei però domandare al Signor Sindaco Corradino ed alla Sua Giunta quali proposte sono state prese o verranno prese a breve (ricordo che ormai sono passati quasi 4 mesi), per porre rimedio all'errore commesso. Grazie per la disponibilità. Un cittadino che ha a cuore Biella".