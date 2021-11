Pichetto: nella legge di bilancio "la possibilità di rinegoziare i prestiti ottenuti dal 2013 per pagare i debiti commerciali"

"Tra le buone notizie contenute nel testo della prossima Legge di bilancio - dichiara il viceministro allo Sviluppo economico, Gilberto Pichetto- ce n`è una particolarmente importante per enti locali e regioni. E` stato infatti inserito uno specifico articolo che prevede la possibilità di rinegoziare i prestiti ottenuti dal 2013 per pagare i debiti commerciali. La proposta, da me fortemente sostenuta già diversi anni fa ed oggi recepita grazie ad un solido lavoro di squadra governativo, è particolarmente importante perché consente a regioni ed enti locali di liberare spesa corrente".



"La revisione sarà possibile per i prestiti con interessi superiori al 3%", precisa Pichetto. "Per le regioni il nuovo tasso sarà determinato in base al rendimento del Btp di durata simile a quella dell'anticipazione di liquidità, mentre per gli enti locali la rinegoziazione sarà regolata da una nuova intesa con Cdp. In entrambi i casi si tratta di una importante possibilità di liberare nuove risorse".